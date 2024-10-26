يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 386 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة إلى 42,847 شهيدًا و100,544 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصّحة الفلسطينية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم الثاني والعشرين الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل



في مدينة غزة وشمال القطاع، يواصل جيش الاحتلال منذ فجر أمس الجمعة، اقتحامه مستشفى كمال عدوان بعد ساعات من حصاره وقصفه؛ ما أدى لخروجه عن الخدمة، في وقت قالت وزارة الصحة إن الوضع الحالي داخل المستشفى يزداد سوءًا بشكل مقلق.

وأصيب ثلاثة من كوادر مستشفى كمال عدوان برصاص الاحتلال.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء نجل مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، جرّاء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق شمال قطاع غزة.

كما ارتكب الاحتلال مجزرةً في استهدافه مربعًا سكنيًا يعود لعائلة مقاط في جباليا البلد، ما أدّى لارتقاء عدد كبير من الشهداء.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي بشكل مكثف، بالتزامن مع غارة استهدفت مدينة بيت لاهيا.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال واصلت عمليات نسف لمباني سكنية محيط مقبرة الفالوجا في مخيم جباليا.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات الصهيونية نيرانها في محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الغربية لمخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي البريج.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين