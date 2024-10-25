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مفوَّض أمميّ: على العالم أن يتصرَّف تجاه أحلك لحظات الصِّراع في غزَّة

25 أكتوبر 2024 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
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مفوَّض أمميّ: على العالم أن يتصرَّف تجاه أحلك لحظات الصِّراع في غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يعرض جميع سكان قطاع غزة للقصف والحصار وخطر المجاعة.

ودعا المفوض الأممي، عبر منصة "إكس"، العالم أن يتصرف تجاه أحلك لحظات الصراع في غزة.

وقال، "أدعو قادة العالم إلى التحرك لضمان احترام القانون الدولي الإنساني".

وأوضح المفوض الأممي، أن القصف في شمال قطاع غزة لا يتوقف ولا وسيلة آمنة للمغادرة والذين يفرون يتعرضون لإطلاق النار.

كما أشار إلى، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال قطاع غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين.

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