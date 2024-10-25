الاحتلال يقرُّ بمقتل 3 جنود بينهم ضابط في معارك جباليا.. وقناة عبرية تكشف كواليس "الحدث الصعب"

غزة/ فلسطين أون لاين

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل 3 (ضابط وجنديين اثنين) في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش، عبر موقعه الالكتروني، إن النقيب باراك يسرائيل ساجان (22 عاما) والرقيب عيدو بن تسفي (21 عاما) والرقيب هيليل إلياهو عوفاديا (22 عاما)، قتلوا في معارك شمال قطاع غزة.

فيما نشر قناة "كان العبرية" تفاصيل الكمين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل الجنود والضابط شمالي قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه في ساعات الفجر الباكر، كجزء من تطويق مستشفى كمال عدوان، أصيبت دبابة من كتيبة 196 التابعة للواء المدرعات 460 نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء تحركها.

وأشارت إلى، أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم، وإصابة جندي آخر.

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسّام لليوم الـ 385 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة، مكبدة "الجيش الذي لا يقهر" خسائر "باهظة" بالعتاد والأرواح البشرية.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّها نفّذت كمينًا مركبًا استهدفت فيه ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام أنّ مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمال القطاع.

ومن جانبه، أقرّ جيش الاحتلال، الجمعة، بمقتل 890 عسكريا ورجل أمن منذ بداية حرب الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعدوانها على لبنان.

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المصابين في الحرب التي اندلعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ حتى الآن 5087، بينهم 758 في حالة خطيرة.

وقالت الصحيفة إن معطيات قسم التأهيل في وزارة الدفاع تشير إلى أن العدد الحقيقي للمصابين قد يصل إلى 10 آلاف، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14 ألفاً بحلول نهاية العام الجاري.

وتشير التقارير إلى أن العديد من هؤلاء الجنود يعانون من صعوبات كبيرة في العودة إلى حياتهم الطبيعية، مما يضع تحديات كبيرة أمام عملية التأهيل والعودة إلى الحياة المدنية.

وبلغ عدد قتلى ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي 762 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الحرب، على نسخة منه، إن "890 جنديا وشرطيا وعنصرا من جهاز الأمن العام (الشاباك) قتلوا منذ بداية الحرب".

وذكرت أن عناصر الأمن قتلوا في قطاع غزة وشمال "إسرائيل" وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة.

وتم نشر هذه المعطيات قبل إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن مقتل جنود في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 762، بينهم 356 بمعارك غزة.

ولا تتضمن هذه المعطيات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك".

ويأتي الإعلان بينما تشن "إسرائيل" عدوانين على غزة ولبنان أسفر عن أكثر من 158 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمشافي ومراكز إيواء النازحين، رغم كل التحذيرات الدولية والقرارات الأممية التي تطالب "إسرائيل" بوقف عدوانها.

في المقابل، تستمر الفصائل المسلحة في لبنان وغزة والضفة الغربية وبإسناد من جبهة اليمن بالتصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة عبر مواجهات مباشرة من المسافة صفر وإطلاق الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.