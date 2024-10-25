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راصدٌ جويّ يحذّر من عاصفة ترابيّة تضْرب فلسطين

25 أكتوبر 2024 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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تستعد فلسطين لاستقبال عاصفة ترابية قوية تهب عليها خلال اليومين المقبلين، حيث أعلن الراصد الجوي قصي الحلايقة عن سيطرة الرياح الشرقية على الأجواء، مصحوبة بكميات كبيرة من الغبار الذي من المتوقع أن يلف جنوب وشرق ووسط البلاد.

الرياح الشرقية تسيطر:

تشهد فلسطين نشاطاً ملحوظاً للرياح الشرقية خلال اليومين المقبلين، حيث تصل سرعتها إلى (السرعة المتوقعة). يُنصح المواطنون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من آثار هذه الرياح القوية.

غبار كثيف يلف البلاد:

يتوقع أن تشهد العديد من المناطق في فلسطين، خاصة (المناطق المتأثرة)، غباراً كثيفاً قد يؤثر على الرؤية ويسبب مشاكل صحية.

برودة مستمرة في الجبال:

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءاً من يوم الأحد، إلا أن الأجواء ستظل باردة نسبياً في المناطق الجبلية.

دفء قادم:

يشهد الطقس تحسناً ملحوظاً بدءاً من يوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتسود أجواء دافئة نهاراً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #عاصفة ترابية #طوفان الأقصى

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