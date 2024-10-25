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حماس: استهدافُ الاحتلال لمقرّ الصّحفيين في بلدة حاصبيا جريمةُ حرب متعمّدة وإرهاب دولة منظم

25 أكتوبر 2024 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ استهداف العدو الصهيوني المجرم فجر الجمعة لمقر إقامة الصحافيين في بلدة حاصبيا جنوب لبنان، وما نتج عنه من استشهاد ثلاثة صحفيين وجرح أربعة آخرين، هو جريمة حرب متعمدة وإرهاب دولة منظم.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "الاحتلال يريد إسكات الصحافيين والصوت الذي يوثق جرائمه فتقتله، من غزة إلى لبنان، على مرأى العالم وفي ظل صمته".

وأضافت " نترحّم على الشهداء فرسان الصحافة في لبنان، الشهداء المصور في قناة "المنار" وسام قاسم، والمصور في قناة "الميادين" غسان نجار، و ⁠مهندس البث في قناة "الميادين" محمد رضا.

وتقدّمت بخالص التعازي والمواساة إلى ذويهم وأحبائهم، ولقناتي "المنار" و"الميادين".

وطالبت حماس المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بإدانة هذا الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل الجيش الصهيوني المجرم للصحفيين.

ودعتْ إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الكيان نظير ما يقترفه من جرائم بحق طواقم العمل الصحفي والإعلاميين سواء في فلسطين أو لبنان.

وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة في لبنان، أنّ غارة العدو "الإسرائيلي" على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا أدت إلى 3 شهداء منهم وإصابة 3 صحافيين آخرين بجروح.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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