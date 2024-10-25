قتْلى وإصابات في تفْجير دبابة بمعارك غزّة وموقع عبْري يكشف: عملية الإجلاء حدثتْ بعد ساعات!

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن حدث أمني صعب تعرّض له جنود الاحتلال في معارك قطاع غزّة الضّارية.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا العبري، إن 3 جنود "إسرائيليين" قُتلوا جراء تفجير دبابة في معارك غزة، وتم تخليص الجثث والمصابين بعد ساعات.

وعلّق موقع حدشوت بزمان العبري على الحدث بالقول ، "بعد عدة ساعات، تم إجلاء ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي من داخل دبابة أصيبت أثناء الليل في معارك غزة".

وأوضح موقع أخبار أمنية من الميدان العبري، أن الحديث يدور في الساعات الأهيرة عن 5 قتلى جدد في صفوف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بالإضافة إلى 3 قتلى في معارك قطاع غزة.

وصباح اليوم، اعترف المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي"، بمقتل ضابطين و3 جنود "إسرائيليين" في المعارك البرية في جنوب لبنان.

يتبع..





المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات