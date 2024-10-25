"أخْضعوا الجميع للتّحقيق والتّنكيل".. الأورومتوسطي يكشف تفاصيل اقتحام الاحتلال مستشفى كمال عدوان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ "إسرائيل" تتحمل مسؤولية حياة عشرات الأطفال والمرضى والطواقم الطبية الذين تحتجزهم بمستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي، أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان الذي يوجد به أكثر من 150 شخصًا بعد تكرار قصف المستشفى، وأجبرت الجميع على التجمع في ساحته.

وأشار إلى أنه تلقّى معلومات بأن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن النساء والأطفال، وبدأت بإخضاع جميع من تزيد أعمارهم عن 13 عامًا للتحقيق والتنكيل، بمن في ذلك أفراد الطواقم الطبية والاعتداء عليهم.

وأضاف "أصبح 15 مريضًا- بينهم أطفال- في غرفة العناية المركزة، مهددون بالموت بعد قصف الاحتلال محطة الأكسجين بالمستشفى، وسط معلومات أولية عن استشهاد عدد من الأطفال جرّاء نقص الأكسجين".

وأوضح المرصد الحقوقي أنّ الاتصال حاليًا منقطع تمامًا بجميع من في المستشفى، وهناك خطر على حياة الجميع، علمًا أن اقتحام المستشفى جاء بعد ساعات قليلة من وصول وفد دولي مصطحبًا كمية محدودة من الأدوية والوقود.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وإلزام "إسرائيل" بالإفراج عن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى وحمايتهم وضمان استئناف عمل المستشفى وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة آلاف المدنيين.

وحذّر الأورومتوسطي من أن الأوضاع في شمال غزة كارثية بشكل غير مسبوق، حيث تتعرض المنازل للقصف والحرق ولا يوجد أي طواقم إسعاف أو دفاع مدني للمساعدة في الإنقاذ.

المصدر / فلسطين أون لاين