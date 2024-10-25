فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بسبب كلمة انْتفاضة".. مكتب المدّعي العام في باريس يُطالب بالسّجن لناشط فرنسي (فيديو)

"ببندقيّة الغُول والعبوات النّاسفة".. كتائب القسّام تصطادُ جنودَ الاحتلال وتستهدف آلياتهم في جباليا

الاحتلال يعترفُ بمقتل 5 جنود في معارك لبنان وإذاعة "الجيش" تكشفُ تفاصيلَ "مثيرة" عن الحدث

"الوريثُ الوحيد لشيرين أبو عاقلة".. الاحتلال يختطف النّاشط عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان

"أوضاع كارثيّة وشهادات مؤلمة".. الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان شمال القطاع

كاتب مصري: الشّهيد السّنوار هزَمَ "إسرائيل" مرّتين وهكذا ستذكره كلّ الأجيال القادمة

طبيب يكشف لـ"فلسطين أون لاين" واقع الأمراض المنتشرة في غزّة بسبب حرب الإبادة

الاحتلال يغتال 3 صحفيين في لبنان ويشنُّ غارات عنيفة على الضّاحية الجنوبية

الإبادة في يومها الـ 385.. ليلةٌ دامية في جباليا ومجازر مروّعة في خانيونس

"مذبحة داميَّة".. أكثر من 150 شهيدًا وجريحًا بنسف الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها بجباليا

"بسبب كلمة انْتفاضة".. مكتب المدّعي العام في باريس يُطالب بالسّجن لناشط فرنسي (فيديو)

25 أكتوبر 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...

طالب مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس بالحكم بالسجن مدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ على المواطن الفرنسي إلياس دي إمزالين الذي استخدم كلمة انتفاضة في مظاهرة داعمة لغزة.

ومثل إمزالين أمام قاض في باريس، يوم الأربعاء، بتهمة تحريض الرأي العام على الكراهية أو العنف.

وطلب مكتب المدعي العام في باريس الحكم على إمزالين بالسجن مدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 يورو.

وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانين قد تقدم بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في باريس في 10 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب خطاب إمزالين في مظاهرة داعمة لغزة في 8 من الشهر المذكور واستخدامه كلمة انتفاضة.

وعقب ذلك، بدأت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الموضوع على أساس التحريض على الكراهية أو العنف.

وفي إطار التحقيق، تم اعتقال إمزالين الذي ذهب للإدلاء بإفادته في باريس في 24 سبتمبر/أيلول، في اليوم نفسه، ثم أطلق سراحه تحت المراقبة القضائية بعد 48 ساعة من الاعتقال.

وكان وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون موريتي قد هدد بسجن من يتعاطفون مع غزة.

وقال موريتي بعد أيام من انطلاق معركة طوفان الأقصى “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم "لمجموعة إرهابية" أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.

وتابع قائلا: “أريد أن أذكركم أيضا بأن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن مدة 5 سنوات.. وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.

المصدر / الأناضول
#الحرب على غزة #دعم غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #ناشط فرنسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة