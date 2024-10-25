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"ببندقيّة الغُول والعبوات النّاسفة".. كتائب القسّام تصطادُ جنودَ الاحتلال وتستهدف آلياتهم في جباليا

25 أكتوبر 2024 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 385 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّها نفّذت كمينًا مركبًا استهدفت فيه ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري منفصل، إنّ مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمال القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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