فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طبيب يكشف لـ"فلسطين أون لاين" واقع الأمراض المنتشرة في غزّة بسبب حرب الإبادة

"مذبحة داميَّة".. أكثر من 150 شهيدًا وجريحًا بنسف الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها بجباليا

الاحتلال يغتال 3 صحفيين في لبنان ويشنُّ غارات عنيفة على الضّاحية الجنوبية

الإبادة في يومها الـ 385.. ليلةٌ دامية في جباليا ومجازر مروّعة في خانيونس

للمرَّة الثَّالثة منذ 7 أكتوبر... اجتياح جيش الاحتلال شمال قطاع غزَّة يخلِّف أوضاعًا مأساويَّةً

الاحتلال يقرُّ بمقتل 4 جنود في معارك جنوبي لبنان.. وهآرتس تكشف كواليس "الحدث الصعب"

حماس: آلة القتل والإرهاب الصهيونية حوَّلت مستشفيات بغزة إلى ساحة حرب

صحفيَّان حرَّض عليهما أدرعي يؤكِّدان لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال يزيِّف الحقائق

ابنة قائد "قوة الرضوان" تكشف عن وصية والدها الأخيرة لنصر الله

يحيى السّنوار وحرق السّفن؟!

الاحتلال يغتال 3 صحفيين في لبنان ويشنُّ غارات عنيفة على الضّاحية الجنوبية

25 أكتوبر 2024 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
...

ارتقى 3 صحفيين لبنانيين، فجر اليوم الجمعة، في غارات "إسرائيلية" على بلدة  حاصبيا جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، أنّ غارة العدو "الإسرائيلي" على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا أدت إلى 3 شهداء منهم وإصابة 3 صحافيين آخرين بجروح.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشهداء هم:  مصور قناة المنار وسام قاسم ومصور، وتقني الميادين غسان نجار و محمد رضا وجرح عدد آخر من صحفيي وسائل إعلام عربية وعالمية.

وقالت مصادر صحفية، إنّ الاحتلال شن 12 غارة جوية على الضّاحية الجنوبية لبيروت، تركّزت على  حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

ومن جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 12 شخصًا في غارات "إسرائيلية" على قريتين في شرق البلاد بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت الوزارة إن “غارة العدو الإسرائيلي على الخضر في بعلبك-الهرمل أدت إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 19 آخرين بجروح”، لافتة أيضا الى سقوط “خمسة شهداء وجريحين بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الحلانية في بعلبك-الهرمل”.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #قناة المنار #طوفان الأقصى #الحرب على الصحفيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة