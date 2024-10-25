الاحتلال يغتال 3 صحفيين في لبنان ويشنُّ غارات عنيفة على الضّاحية الجنوبية

ارتقى 3 صحفيين لبنانيين، فجر اليوم الجمعة، في غارات "إسرائيلية" على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، أنّ غارة العدو "الإسرائيلي" على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا أدت إلى 3 شهداء منهم وإصابة 3 صحافيين آخرين بجروح.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشهداء هم: مصور قناة المنار وسام قاسم ومصور، وتقني الميادين غسان نجار و محمد رضا وجرح عدد آخر من صحفيي وسائل إعلام عربية وعالمية.

وقالت مصادر صحفية، إنّ الاحتلال شن 12 غارة جوية على الضّاحية الجنوبية لبيروت، تركّزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

ومن جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 12 شخصًا في غارات "إسرائيلية" على قريتين في شرق البلاد بينهم ثلاثة أطفال.



وقالت الوزارة إن “غارة العدو الإسرائيلي على الخضر في بعلبك-الهرمل أدت إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 19 آخرين بجروح”، لافتة أيضا الى سقوط “خمسة شهداء وجريحين بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الحلانية في بعلبك-الهرمل”.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات