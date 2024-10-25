فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كاتب مصري: الشّهيد السّنوار هزَمَ "إسرائيل" مرّتين وهكذا ستذكره كلّ الأجيال القادمة

طبيب يكشف لـ"فلسطين أون لاين" واقع الأمراض المنتشرة في غزّة بسبب حرب الإبادة

"مذبحة داميَّة".. أكثر من 150 شهيدًا وجريحًا بنسف الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها بجباليا

الاحتلال يغتال 3 صحفيين في لبنان ويشنُّ غارات عنيفة على الضّاحية الجنوبية

الإبادة في يومها الـ 385.. ليلةٌ دامية في جباليا ومجازر مروّعة في خانيونس

للمرَّة الثَّالثة منذ 7 أكتوبر... اجتياح جيش الاحتلال شمال قطاع غزَّة يخلِّف أوضاعًا مأساويَّةً

الاحتلال يقرُّ بمقتل 4 جنود في معارك جنوبي لبنان.. وهآرتس تكشف كواليس "الحدث الصعب"

حماس: آلة القتل والإرهاب الصهيونية حوَّلت مستشفيات بغزة إلى ساحة حرب

صحفيَّان حرَّض عليهما أدرعي يؤكِّدان لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال يزيِّف الحقائق

ابنة قائد "قوة الرضوان" تكشف عن وصية والدها الأخيرة لنصر الله

الإبادة في يومها الـ 385.. ليلةٌ دامية في جباليا ومجازر مروّعة في خانيونس

25 أكتوبر 2024 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
...

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 385 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ المواطنين الآمنين، ما أدّى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,847  شهيدًا و100,544  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم الواحد والعشرين الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل.

في مدينة غزة وشمال القطاع،  أفادت مصادر صحفية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان وقام بفصل النساء عن الرجال وطلب من المرضى النزول لساحة المستشفى.

وأطلق طيران الاحتلال نيران أسلحة الرشاشة تجاه منازل الأهالي غرب مخيم جباليا، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه مناطق محيط كمال عدوان ومشروع بيت لاهيا ومحيط  دوار بيت لاهيا.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان عن إصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى جراء قصف دبابات الاحتلال المتواصل للمستشفى.

وقالت مصادر طبية، إن عددًا من الأطفال الجرحى والمرضى في مستشفى كمال عدوان شمال غزة ارتقوا بعد قصف دبابات الاحتلال محطة الأوكسجين الرئيسية فيه.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بلبل" في محيط مفترق الطيران بمدينة غزة.

في خانيونس، ارتقى 14 شهيدًا من عائلة "الفرا" جراء استهداف الاحتلال لمنزلهم في منطقة حي المنارة جنوب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء عائلة كاملة بعد قصف الاحتلال منزل عبد عابدين في حي المنارة جنوبي مدينة خانيونس.

وقال الدفاع المدني، إنّ طواقمه تواصل انتشال الشهداء وإغاثة الجرحى في حي المنارة٬ وفقدان 20 شخصا جراء الاستهدافات "الإسرائيلية" الأخيرة في خانيونس.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيدتين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة للنازحين جنوب غربي مدينة خانيونس.

كما استهدف  طيران الاحتلال مسجد الفاروق بمنطقة قيزان النجار جنوب خانيونس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شمال غزة يباد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة