حماس: آلة القتل والإرهاب الصهيونية حوَّلت مستشفيات بغزة إلى ساحة حرب

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، أن المستشفيات في غزة تحوّلت بفعل آلة القتل والإرهاب الصهيونية إلى ساحات حرب يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة الوحشية

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، مساء اليوم الخميس، "يُوَسِّع جيش الاحتلال الفاشي من جرائمه الوحشية بحق أهلنا في شمال قطاع غزة، ويفرض حصاراً على مستشفى الشهيد كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، ويستهدف المستشفى بمن فيه من جرحى ومرضى وطواقم طبية، ومئات العائلات النازحة، بإطلاق النار الكثيف، والقصف المدفعي".

وأشارت الحركة، إلى أن حصار وقصف المستشفيات يُعَد جريمة حرب متكاملة، وانتهاكا لكافة القوانين والشرائع، تُمعِن حكومة الاحتلال الفاشي في ارتكابها أمام سمع وبصر العالم.

وطالبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي؛ التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإرهابي بوقف جرائمه بحق المدنيين العزل خصوصاً في شمال قطاع غزة، ووقف اعتداءاته على مراكز الإيواء والمستشفيات وكافة الأماكن المحمية بموجب القانون الدولي، والتي تحوّلت بفعل آلة القتل والإرهاب الصهيونية، والصمت الدولي عنها؛ إلى ساحاتٍ يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة الوحشية.