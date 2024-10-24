فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ابنة قائد "قوة الرضوان" تكشف عن وصية والدها الأخيرة لنصر الله

صحفيَّان حرَّض عليهما أدرعي يؤكِّدان لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال يزيِّف الحقائق

القوى الوطنية: "اليوم التالي للحرب "شأن فلسطيني" ولن نقبل بفرض أجندات خارجية

بدران: جمعة الغضب فرصةً مهمَّةً لوقف الإبادة في شمال غزَّة والضغط على الاحتلال

"بروتوكول البعوض".. جنديّ إسرائيليّ يعترف: استخدمنا أسيرين فلسطينيِّين "دروعًا بشريَّةً" بغزَّة

"القصة كاملةً": أمن المقاومة بغزَّة يضبط متخابرًا يعمل مصدرًا لقناة تيليجرام.. فما قصة "حازم"؟

التعليم الإلكتروني في ظل الحرب.. محاولات هل تجدي نفعًا؟!

"متاح الآن".. كتب ورزم التوجيهي لطلاب المدارس الافتراضية

الحقوقي ربعي: الإبادة بغزَّة كشفت خضوع آليات "العدالة الدولية" للقوى المسيطرة

مستشار أمني (إسرائيلي) سابق: على جنود الجيش رفض ارتكاب "جرائم الحرب" بغزَّة

القوى الوطنية: "اليوم التالي للحرب "شأن فلسطيني" ولن نقبل بفرض أجندات خارجية

24 أكتوبر 2024 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
...
القوى الوطنية: "اليوم التالي للحرب "شأن فلسطيني" ولن نقبل بفرض أجندات خارجية
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكدت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية"، أن "اليوم التالي للحرب وإدارة قطاع غزة هو شأن فلسطيني خالص، لن نقبل مطلقاً بفرض رؤى وأجندات خارجية على شعبنا".

وقالت "القوى الوطنية والإسلامية" في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "مازالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تتابع ما يدور من أحاديث حول إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وتتابع ما يدور في الخفاء من اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية مع عدد من الشخصيات الفلسطينية لإجراء ترتيبات تتعلق بإدارة غزة".

وأشارت إلى أن "اليوم التالي للحرب وإدارة قطاع غزة هو شأن فلسطيني خالص، لن نقبل مطلقاً بفرض رؤى وأجندات خارجية على شعبنا، ونرفض مطلقاً التدخل في هذا الشأن من أي جهة كانت".

وطالبت بـ"تنفيذ ما تم التوافق عليه وطنياً خلال لقاء بكين، خصوصاً تشكيل حكومة توافق وطني تحافظ على الوحدة السياسية والإدارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والارتباط الجغرافي بينهما".

وحذرت "جميع من تم أو سيتم التواصل معهم من قبل جهات أجنبية من التعاطي مع هذه الاتصالات المشبوهة، أن أي تعاون من أي كان مع هذه المحاولات سيتم مواجهته كما نواجه الاحتلال وأعوانه، ونحن على ثقة بوعي شعبنا وأبنائه ومكوناته الوطنية".

 

#غزة #اليوم التالي للحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة