"متاح الآن".. كتب ورزم التوجيهي لطلاب المدارس الافتراضية 

غزة/ فلسطين أون لاين

أضافت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مؤخراً، كتب ورزم الصف الثاني عشر الثانوي "التوجيهي" لطلاب قطاع غزة المسجلين في المدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد).

وجاءت هذه الكتب والرزم التعليمية تلبية لاحتياجات طلاب الثانوية العامة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ما هي الرزم التعليمية لطلاب الثانوية العامة؟

الرزم التعليمية هي مجموعة من الدروس والمهام التعليمية الشاملة والمبسطة التي تغطي جميع المواد الدراسية الأساسية لجميع فروع التوجيهي.

تم إعدادها خصيصًا لتمكين الطلاب من التعلم الذاتي بسهولة وفعالية، حتى في حالة عدم توفر إمكانية الدراسة الحضورية "التقليدية".

لماذا تحتاج إلى هذه الرزم؟

* تعليم مستمر: توفر الرزم بيئة تعليمية مستمرة للطلاب، حتى في ظل الظروف الصعبة.

* محتوى شامل: تغطي الرزم جميع المواد الدراسية الأساسية لفروع التوجيهي.

* سهلة الاستخدام: تم تصميم الرزم بشكل مبسط وواضح، مما يسهل على الطلاب فهمها وتطبيقها.

* مجانية: الرزم متاحة للتحميل مجانًا، مما يجعلها في متناول جميع الطلاب.

كيف تحصل على الكتب التعليمية للصف الثاني عشر؟

يمكنك تحميل الكتب او الرزم التعليمية لهذه المرحلة بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: [الرابط هنا].



خطوات التحميل كتب طلاب المدارس التعليم عن بعد:

* زيارة الموقع: قم بزيارة الرابط المذكور أعلاه.

* اختيار الصف: اختر الصف الدراسي الذي يناسب ابنك/ ابنتك.

* تحميل الملفات: قم بتحميل الملفات التي تريدها بصيغة PDF.