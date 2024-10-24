حماس تجري اتّصالات مُكثّفة لإجهاض "خطّة الجنرالات" ووقف المجازر في غزة

شرعت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بحملة من التحركات والاتصالات السياسية والدبلوماسية المكثفة لإجهاض مخططات الاحتلال ووقف الجريمة المركبة التي يقوم بها الاحتلال في إطار حرب الإبادة والمجازر المفتوحة على مستوى القطاع وتحديداً في شمال قطاع غزة.

وحذرت قيادة حماس خلال الاتصالات السياسية التي قامت بها ولا تزال من تطبيق خطة الجنرالات وما يترتب عليها من تهجير وتدمير، مشيرة إلى حجم المجازر الهائلة يومياً والتي وصلت إلى أبشع ما يمكن أن يتخيله البشر من الإرهاب والقتل وإعدام الأطفال والنساء بدم بارد والتهجير المنظم لنحو مائة وخمسين ألف إنسان مع التجويع والحرمان لأهلنا من كل شيء سواء الغذاء والدواء ومصادر المياه وتدمير البنى التحتية بالكامل وخاصة المستشفيات.

وأضافت " يزور في هذه الأثناء وفود من قيادة الحركة كلاً من تركيا وقطر وروسيا، كما شملت الاتصالات مصر والأمم المتحدة وإيران".

وأشارت حماس إلى أنه من المقرر استكمال الاتصالات مع عدد آخر من الدول على مستوى القادة والمسؤولين في المنطقة.

و دعت حماس وسائل الإعلام إلى فضح جرائم الاحتلال في هذه المنطقة والتي ترتكب بشكل يومي بكثافة.

ويواصل الاحتلال لليوم العشرين على التوالي حصاره المُطبق على مخيم جباليا وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، وارتكاب عدد كبير من المجازر المروعة، بالإضافة إلى منع إدخال المستلزمات الطّبية والإنسانية إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين