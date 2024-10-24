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مقتل 4 جنود "إسرائيليين" وإصابة آخرين في معارك "ضارية" بلبنان

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مقتل 4 جنود "إسرائيليين" وإصابة آخرين في معارك "ضارية" بلبنان

24 أكتوبر 2024 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن مقتل 4 جنود "إسرائيليين" وإصابة آخرينبجروح متفاوتة  في معارك لبنان.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، "في وقت مبكر من مساء يوم أمس قُتل 4 جنود من الجيش "الإسرائيلي" في معارك في لبنان، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الجنود بجروح متفاوتة".

يأتي ذلك بعد إعلان منصات المستوطنين عن حادثتين صعبتين تعرّض لهما جنود الاحتلال في جنوب لبنان، فيما فرضتْ الرّقابة العسكرية حظر نشر التفاصيل.

ومن جهتها، أعلنت فرق الإسعاف، عن إصابة 4 مستوطنين "إسرائيليين" بجروح خطيرة إثر رشقة صاروخية أطلقها حزب الله اللبناني واستهدفت مدينة نهاريا والجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب، يطلق حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.

ومن جانبه، أعلن حزب الله أنه قصف صباح اليوم، قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

المصدر / فلسطين أون لاين
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