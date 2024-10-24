بزشكيان: لا نرغبُ في توسيع رقعة الصّراع لكن أي هجوم على إيران سيُواجه بردّ "غير قابل للتّصور"

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أن أي عمل يقوم به الاحتلال ضد بلاده سيواجه ردًا حاسمًا وحازمًا وغير قابل للتصور.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة مهر للأنباء، إنّ إيران مارست ضبط النفس أمام الجريمة الإرهابية للکیان الصهيوني من أجل التوصل إلی وقف إطلاق النار في غزة، لكن استمرار جرائم الكيان في غزة ولبنان أجبرنا على عدم ترك أفعاله دون رد

وأضاف “لا نرغب في توسيع رقعة الصراع وتصعيد التوتر في المنطقة، ونرحب بأي عمل في اتجاه السلام والهدوء، لكن تصرفات الاحتلال تأتي في إطار إشعال النار في المنطقة بأكملها، ولذلك على الدول الأخرى، خاصة الدول الغربية، كبح جماح هذا الكيان العدواني".

والإثنين الماضي، نقلت القناة 14 العبرية، عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم، إن "خطط الهجوم على إيران قدمت بالفعل إلى صناع القرار، مبينة أن محاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ في الاعتبار قبيل الهجوم على إيران".

وأوضحت أن "منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم "الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وغالانت خطط الرد على إيران، وقليلون يعرفون الخطة.

وأردفت بأن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ، لافتة إلى أن "إسرائيل" تملك خيارات عدة، منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.

