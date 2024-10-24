ماذا يعني استهداف الاحتلال طواقم الدّفاع المدني والإسْعاف شمال غزّة؟ مرصد حقوقي يوضّح

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ استهداف وتعطيل "إسرائيل" عمل الدفاع المدني والإسعاف بالتوازي مع استهداف وحصار المستشفيات في شمال قطاع غزة يعني قرارًا رسميًّا بإعدام آلاف الفلسطينيين.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ الإجراء "الإسرائيلي" يأتي ضمن السعي المعلن لإكمال تفريغ منطقة شمالي غزة من سكانها بالقوة وطردهم تحت وطأة القتل والتجويع والترهيب، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عام.

ووثّق الأورومتوسطي توجيه قوات جيش الاحتلال طائرات كوادكابتر مساء أمس الأربعاء نحو أماكن تواجد الدفاع المدني والخدمات الطبية في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال، إن ذلك تضمن إجبار عناصر الدفاع المدني على ترك العربات وأدوات الإنقاذ القليلة التي يملكونها للتدخل الإنساني والتوجه باتجاه المستشفى "الإندونيسي" حيث تقيم هناك حاجزًا للتفتيش، وهددتهم بالقتل خلال 10 دقائق.

وأشار إلى أن الجيش "الإسرائيلي" قصف بطائرة مسيرة مجموعة من طواقم الدفاع المدني وأصاب ثلاثة منهم، واستهدف عربة الإطفاء الوحيدة شمال غزة ودمرها، واعتقل خمسة من أفراد الدفاع المدني.

وتابع "إثر التهديد الإسرائيلي، أعلن الدفاع المدني توقف خدماته بالكامل شمال قطاع غزة، وهو ما يعني إنهاء عمليات الإنقاذ المحدودة التي كان يجريها أفراد الدفاع المدني والإسعاف لمن يستهدفهم القصف الإسرائيلي وازديادًا حتميًّا في عدد الضحايا".

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ ذلك يتم بالتوازي مع خروج المستشفيات الثلاث في شمال غزة؛ "كمال عدوان" و"الإندونيسي" و"العودة" عن العمل بالكامل، نتيجة القصف والحصار "الإسرائيلي".

وحذّر الأورومتوسطي من أن إخراج منظومة القطاع الصحي ومنظومة الإنقاذ يعني قرارًا "إسرائيليًّا" معلنًا بقتل آلاف الفلسطينيين عمدًا بمن فيهم من يجري استهدافهم بالعشرات في المنازل والشوارع وخلال محاولات النزوح القسري، وكذلك الجرحى والمرضى في المستشفيات المحاصرة.

وذكر أن الجيش "الإسرائيلي" دمر وأحرق مئات المنازل في شمال غزة، خاصة في مخيم جباليا، خلال الـ 20 يومًا الماضية، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى قرابة 800 وإصابة أكثر من ألف شخص.

وأدان المرصد الحققوقي تقاعس المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحد من تلك الجرائم أو حتى التعبير الواضح عن إدانة ما يجري، وهو ما يشجع "إسرائيل" على اقتراف المزيد من الجرائم.

وجدّد دعوته لجميع الدول والأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفرض حظر أسلحة شامل على "إسرائيل" ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها.

المصدر / فلسطين أون لاين