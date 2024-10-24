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"إحياءً لعيد "نزول التوراة"".. مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومنطقة البراق

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بالفيديو "إحياءً لعيد "نزول التوراة"".. مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومنطقة البراق

24 أكتوبر 2024 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، منطقة حائط البراق غربي المسجد الأقصى، تزامنًا مع إحياء ما يسمى بـ "عيد نزول التوراة".

وأفادت مصادر محلية، بأن جماعات المستوطنين اقتحمت منطقة البراق وأدوا طقوسهم التلمودية إحياءً لعيدهم المزعوم، بالتزامن مع اقتحام باحات المسجد الأقصى برئاسة عضو كنيست الاحتلال السابق "يهودا غليك".

وأمس الأربعاء، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات جماعية، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي، وسط حماية "إسرائيلة" مشددة.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الأعياد اليهودية #الحرب على غزة #اقتحام المسجد الأقصى #طوفان الأقصى #نزول التوارة

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