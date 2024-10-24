"بينهم لاعبٌ في جباليا".. 3 رياضيين يلتحقُون بقافلة شُهداء غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال حرب الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني مستهدفة جميع فئات المجتمع، من بينها الرياضيين دون وجود رادع من المؤسسات الدولية.

والتحق 3 رياضيين جدد بقافلة شهداء الحركة الرياضية، الذين فاق عددهم أكثر من 450 رياضي، حسب آخر إحصائية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وارتقى لاعب كرة القدم السابق في صفوف نادي شباب جباليا إسماعيل الغرباوي شهيدًا، بعد إطلاق النار عليه بدم بارد من قبل قوات الاحتلال التي تجتاح مخيم جباليا.

وأطلق قناص صهيوني رصاصة على رأس الكابتن علي عبد الشافي نائب رئيس اتحاد الملاكمة، بعد محاولته الوصول لحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، من أجل تفقد منزله، علمًا أنه كان أحد أبرز نجوم اللعبة، ولعب في صفوف نادي غزة الرياضي، وشارك مع المنتخب الوطني في عدة بطولات عربية ودولية.

وشيعت الأسرة الرياضية الكابتن معتصم الحلو، أحد أبرز لاعبي لعبة الكيك بوكسينج، الذي استشهد خلال العدوان المتواصل على غزة.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.