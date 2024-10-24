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حماس تُدين الهجوم الإرهابيّ على شركة صناعات "الطيران والفضاء" بأنقرة

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حماس تُدين الهجوم الإرهابيّ على شركة صناعات "الطيران والفضاء" بأنقرة

24 أكتوبر 2024 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، وأدَّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.

وأعربت حماس في تصريح صحفي، عن تضامنها المطلق مع الجمهورية التركية الشقيقة، قيادة وشعباً، في هذا المصاب الأليم، وعن خالص تعازيها ومواساتنا لأسر وعائلات الضحايا والمصابين، و"نسأل الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها الشقيق من كلّ مكروه وسوء"

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 4 وإصابة 14 آخرين في هجوم وصفه بالإرهابي على مركز الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة، في حين أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا "تحييد" شخصين نفذا الهجوم.

وأكد يرلي قايا أن السلطات الرسمية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات بشأن الهجوم.

وأفاد وزير العدل التركي يلماز طنتش بأن مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة بدأ تحقيقا بشأن الهجوم.

أتى ذلك بعد أن أكدت وسائل إعلام تركية دوي انفجار كبير في مقر شركة توساش، أعقبه إطلاق نار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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