الدّفاع المدني: عملُنا توقف في شمال قطاع غزّة والوضع أصبح كارثيًا

أعلن الدفاع المدني بغزة، عن توقّف عمل طواقمه بشكل كلي في محافظة شمال القطاع، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح كارثيًا هناك، والمواطنون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية

وأوضح الدّفاع المدني أنّ قوات الإحتلال المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من طواقمه واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأشار إلى أن الدبابات "الإسرائيلية" استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها.

وذكر أنّ 3 مصابين من عناصر الدفاع المدني ممن تم استهدافهم بطائرة "إسرائيلية" مسيرة في مشروع بيت لاهيا انقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم، وهم: محمد سالم "أبو أسامة"، خالد أيوب "أبو حسن"، حازم سالم، أشرف عبد النبي، وأدهم الرنتيسي.

وأكد الدفاع المدني أن عددًا كبيرًا من المواطنين يرفضون مغادرة منازلهم في جباليا، فيما يواصل الاحتلال محاصرة النازحين والمرضى والطواقم الطبية في مستشفيات الشمال.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم العشرين على التوالي حصاره المطبق على مخيم جباليا، وسط قصف جوي ومدفعي، وارتكاب مجازر ومذابح، ونسف المنازل، بالإضافة إلى محاصرة مستشفيات الشمال وقصف المناطق المحيطة، ومنع إدخال المستلزمات الطّبية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين