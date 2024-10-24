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"وحوّل أحد المنازل لثكنة عسكرية".. الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الخليل

24 أكتوبر 2024 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال حارات مخيم الفوار جنوبي  المدينة ووضعت القناصة فوق أسطح بعض المنازل،  وحوّلت أحد المنازل لثكنة عسكرية بعد احتجاز اصحاب المنزل داخل غرفة واحدة.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات لعدد كبير من المواطنين، وعرف من بين المعتقلين: عبد الرحمن ابراهيم النجار، ⁠الأسير المحرر سياف كمال أبو طعيمة، ⁠حسين مصطفى أبو شامية، ⁠عبد الجليل مصطفى أبو شامية، المحرر رامي جهاد عودة الخطيب، ⁠يونس الذيبة، جهاد عودة الخطيب، المحرر ناصر محمد الطوباسي، مصطفى القصاص.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم تعطيل الدوام في كافة مدارس المخيم، وطلب من الطلبة بعدم التوجه للمدارس حفاظا على حيانهم، بسبب تواجد جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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