"قلبوا الجرَّافة على ظهرها، والتقطوا صورةً".. القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لإيقاع قوَّة هندسيَّة "إسرائيليَّة" بالصَّفطاويِّ

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 383 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث التطورات، بثت كتائب القسام مشاهد من إيقاع قوة هندسية لجيش الاحتلال في كمين محكم جنوب دوار الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، تمكن مجاهدوها من مهاجمة مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية في شمال قطاع غزة قرب نادي معسكر جباليا بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع جنود الاحتلال داخل المقر بالرشاشات المتوسطة والخفيفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ورصد مجاهدونا هبوط طائرتين مروحيتين للإجلاء، علماً بأن المقر مزود بكاميرات "اللوتس" التي يصل مداها إلى 45 كم.

من جانبها، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرات مسيّرة استخباراتية إسرائيلية في سماء مدينة غزة.

ودأبت فصائل المقاومة على بث مشاهد توثق عمليات السيطرة على المسيّرات الإسرائيلية، التي يعتمد عليها جيش الاحتلال في عمليات الرصد والمراقبة والقصف منذ بداية الحرب الحالية.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام مشاهد، قصف موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم".

وأظهر المقطع، الذي تم تصويره بكاميرتين لحظة الانفجار القوي الذي استهدف الدبابة بعد خروجها من أحد الشوارع الضيقة. وتضمنت المشاهد تفجير الذخيرة داخل الدبابة بعد فترة قصيرة من تدميرها جراء العبوة الشديدة الانفجار.

كما أعلنت كتائب القسّام، مسؤوليتها عن قتل قائد اللواء "401" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العقيد إحسان دقسة، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، بمخيم جباليا.

وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها الكتائب، فقد قامت بتفجير عبوة مضادة للأفراد من نوع "تلفزيونية" خلال ظهيرة الأحد الماضي، مستهدفة مجموعة مكونة من 12 ضابطاً إسرائيلياً في منطقة الفالوجا غرب المخيم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ومن بين المصابين، كان قائد إحدى الكتائب التابعة للواء الذي قتل قائده، حيث تعرض لجروح خطيرة، كما أقر بذلك جيش الاحتلال بعد العملية.

فيما يتعلق بتفاصيل مقتل العقيد دقسة التي أوردها الإعلام الإسرائيلي، ذكرت إذاعة الجيش أنه وصل إلى مخيم جباليا برفقة ضباط آخرين على متن دبابتين بهدف إجراء مراجعة عملياتية.

وأشارت الإذاعة إلى أن الضباط خرجوا من الدبابتين على بُعد حوالي 20 متراً من نقطة المراجعة المفترضة لمراقبة منطقة القتال، حيث انفجرت العبوة الناسفة في تلك اللحظة.

ووفقاً لتقارير الجيش، فإن المقاومة الفلسطينية قامت بتفجير العبوة عن بُعد باستخدام سلك يمكن من تنشيط العبوة بمجرد الضغط عليه أو سحبه.

يُذكرأن دقسة هو الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل بنيران المقاومة منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة، وهو القتيل السادس برتبة عقيد.