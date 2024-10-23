وفد من حماس في موسكو لبحث "وقف الحرب" و"الوحدة الفلسطينية"

وكالات/ فلسطين أون لاين

وصل وفد من حماس برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية، موسكو، حيث سيلتقي مسؤولين لمناقشة سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والمضي قدما بـ"المصالحة الفلسطينية"، وفق ما ذكر قيادي في الحركة.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن الوفد سيناقش مع المسؤولين الروس "سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي المنطقة"، وفي "متابعة الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تحقيق الوحدة والشراكة السياسية بين الأطراف والفصائل الفلسطينية".

وفي آذار/ مارس الماضي، التقى وفد من حماس على هامش اللقاءات الفلسطينية المنعقدة في موسكو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية.

وأدان الكرملين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران، في هجوم نُسب لإسرائيل في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وأعرب عن "القلق" من تداعيات مقتل خلفه يحيى السنوار برصاص إسرائيلي في غزة قبل أسبوع.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "الجانب الأهم بالنسبة إلينا هو التداعيات على المدنيين"، مضيفا، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة ولبنان مسألة تهمّنا كثيرا".

المصدر / وكالات