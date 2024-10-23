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من قوة الرضوان بحزب الله

بالفيديو بكل ثقة وبسالة.. مقاوم يواجه قوات الاحتلال المتوغلة جنوب لبنان بمفرده

23 أكتوبر 2024 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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المقاوم اللبناني البطل إبراهيم حيدر

بث نشطاء مقطع مصور، تم تداوله عبر منصات عبرية، لمقاوم لبناني، يواجه بسلاحه جيش الاحتلال المتوغل في إحدى بلدات وقرى الجنوب اللبناني.

وبكامل الثقة في النفس، وهدوء الأعصاب، كما بدى لافتا في شخصية المقاوم، أمتشق المقاوم اللبناني سلاحه الرشاش وأطلق صليات وراء أخرى تجاه قوات الاحتلال، تبعها بإطلاق صاروخ أر بي جي.

وهدف جيش الاحتلال من بث المقطع المصور، بالقضاء على البطل المقاوم، إلا أن الصورة كانت بمثابة فخر لدى كل من رأى المقطع، وهو يقاوم وحده بكل قوة وبسالة من بين ركام إحدى المنازل الاحتلال.

وعندما عجزت قوة الاحتلال عن التقدم نحو المقاوم اللبناني، ومواجهته تم استهدفه بالطيران الحربي ونسف المبنى بالكامل.

وتعرف النشطاء على المقاوم اللبناني من قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وقالوا إن "البطل الذي أظهره فيديو الاحتلال وهو يقاوم هو البطل إبراهيم حيدر" من بلدة صريفا شمالي مدينة صور.

وأشاد مدونون بثبات وشجاعة المقاوم، وكتبوا وهم يصفون المشهد إن الذي شاهدناه أسد ثابت يواجه العدو بكل بسالة ودون أي عقدة أو خوف إلى أن نسف العدو موقعه بالطيران.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#قوات الاحتلال #جنوب لبنان #مقاوم لبناني

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