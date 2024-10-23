أطباء بلا حدود: شمال غزة يواجه شتى أنواع الموت

قالت منظمة أطباء بلاح حدود، اليوم الأربعاء، إن شمال قطاع غزة، "يواجه شتى أنواع الموت"، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

جاءت تصريحات منظمة أطباء بلا حدود في وقت ترتفع حدة الاستهداف الإسرائيلي لشمال قطاع غزة، وتُشدد حالة الحصار المفروضة منذ 19 يوما.

ووثقت مصادر إعلامية وصحية، استشهاد المئات وإصابة الألاف من سكان شمال القطاع، عوضا عن اعتقال أعداد كبيرة، وإرغام أعداد أخرى على النزوح قسرا تجاه مدينة غزة.

وأكدت مصادر سياسية أن ما يجري في شمال قطاع غزة، يندرج تحت تنفيذ خطة الجنرالات التي تهدف إلى اقتطاع الجزء الشمالي من قطاع غزة لصالح الاستيطان، بالتزامن مع تفريغ أهله من السكان وإرغامهم تحت الضغط والترهيب والإرهاب بالنزوح أو الموت.

المصدر / فلسطين أون لاين