الصحة العالمية تعلن تعليق حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء بسبب "القصف الكثيف".

وقالت المنظمة في بيان إن "الظروف الحالية.. تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".

وانطلقت الجولة الثانية من حملة تطعيم مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت المنظمة أن المرحلة الأخيرة من الحملة الحالية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي كان من المقرر أن تبدأ، اليوم الأربعاء، تستهدف تطعيم أكثر من 119 ألف طفل بشمال القطاع.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، عبر الفيديو من قطاع غزة: "نشعر بالقلق من الوضع في الشمال بسبب أوامر الإخلاء المتكررة التي تشمل المستشفيات والسكان".

المصدر / فلسطين أون لاين