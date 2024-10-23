فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مع يحيى السنوار؟

حقوقي لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يرتكب جرائم تطهير عرقيّ بشمال القطاع على مرأى العالم

الصحة العالمية تعلن تعليق حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

الصّحة بغزّة: 74 شهيدًا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس الإيراني والطاقة الذرية: الكيان سيتلقى ردًا صارمًا

جنود الاحتلال يُعلنون حالة التّمرّد والعصيان وهذه شروطهم لمواصلة الخدمة

حماس: إبادة الاحتلال في غزّة تتطلب تصعيد المواجهة وإشْعال ساحات الاشتباك في الضّفة

آخر التّطورات.. حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة تدخل يومها الـ 383 على التّوالي

الصّحة: المستشفيات في غزّة ستتحوّل إلى مقابر جماعيّة

تفاصيل إصابة مراسل قناة كان العبرية خلال العملية البرية جنوب لبنان

الصحة العالمية تعلن تعليق حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

23 أكتوبر 2024 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
الصحة العالمية تعلن تعليق حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء بسبب "القصف الكثيف".

وقالت المنظمة في بيان إن "الظروف الحالية.. تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".

وانطلقت الجولة الثانية من حملة تطعيم مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت المنظمة أن المرحلة الأخيرة من الحملة الحالية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي كان من المقرر أن تبدأ، اليوم الأربعاء، تستهدف تطعيم أكثر من 119 ألف طفل بشمال القطاع.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، عبر الفيديو من قطاع غزة: "نشعر بالقلق من الوضع في الشمال بسبب أوامر الإخلاء المتكررة التي تشمل المستشفيات والسكان".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الصحة العالمية #شلل الأطفال في غزة #تطعيم شلل الأطفال #مرض شلل الأطفال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة