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الصّحة بغزّة: 74 شهيدًا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

23 أكتوبر 2024 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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أصدرتْ وزارة الصحة في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 383  على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 74 شهيدًا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,792  شهيدًا و د100,412 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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