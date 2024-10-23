الرئيس الإيراني والطاقة الذرية: الكيان سيتلقى ردًا صارمًا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الكيان الصهيوني، "سيتلقى ردا صارما لا يصدق في حال ارتكابه أي أخطاء ضد بلادنا".

وشدد بزشكيان في تصريحات له، اليوم الأربعاء، على أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان لم يبق لنا خيارا غير الرد عليه.

وأضاف: "الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي وممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها".

بدوره قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر.

التصدي لأي تهديد

وأضاف: "قدراتنا الدفاعية والأمنية بلغت مستوى يمكننا من التصدي لأي تهديد".

وتهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي الجمهورية الإيرانية بتوجيه ضربة عسكرية ضدها، وذلك بعد الضربة التي وجهت لها مساء الثلاثاء، 1 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر إطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية.

وجاءت الضربة الإيرانية ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.

المصدر / فلسطين أون لاين