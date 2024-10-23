حماس: إبادة الاحتلال في غزّة تتطلب تصعيد المواجهة وإشْعال ساحات الاشتباك في الضّفة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، تستوجب النفير العام وإشعال الغضب العارم في الضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.

وقال شديد اليوم الأربعاء :" إنّ التحرك الشعبي والنزول للشارع في هذا الوقت الحرج خطوة مهمة للغاية، وتشكل إسنادا قويا لأهالي قطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية”.

ودعا إلى تفعيل كافة وسائل النضال لردع الاحتلال والمستوطنين وثنيهم عن مواصلة جرائمهم دون حساب.

ولفت إلى أهمية تلبية الدعوات المتصاعدة للنّفير والغضب في كل أنحاء فلسطين، نصرةً لأهلنا في شمال قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة ومقتلة على مدار الساعة.

وأشار شديد إلى أن إشغال الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتصعيد المواجهة معه وتنفيذ العمليات النوعية، يربك حساباته ويقوض مخططاته للاستفراد بشعبنا الصامد ومقاومتنا الباسلة.

ويتعرّض شمال قطاع غزة لحرب إبادة وحصار خانق منذ 19 يومًا، وسط أوضاع معيشية صعبة تتفاقم يوميًا، في ظل منع الاحتلال إدخال الطعام والدواء والمياه لآلاف المواطنين المحاصرين.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ 383 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين