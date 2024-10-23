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لم نعد نجد أكفانا للشهداء

البرش: الاحتلال جعل من المستشفيات هدفا رئيسيا ضمن خطة تهجير شمال القطاع

23 أكتوبر 2024 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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مدير صحة غزة د. منير البرش

قال مدير صحة غزة، د. منير البرش، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال جعل من المستشفيات هدفا رئيسيا ضمن خطته لتهجير السكان من شمال القطاع.

وشدد البرش في تصريحات للجزيرة، على أن ما يفعله الاحتلال في شمالي القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان.

ونوه إلى أن الاحتلال قتل أكثر من ألف شخص من الكوادر الطبية في قطاع غزة، وهو ماض في التهجير شمال القطاع، ويحاصر المستشفيات، ويمنع دخول الدواء والغذاء والماء.

وأكد البرش أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية إذا استمرت جرائم العدوان في ظل الصمت الدولي، مضيفا: "لم نعد نجد أكفانا لشهدائنا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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