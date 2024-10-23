الصّحة: المستشفيات في غزّة ستتحوّل إلى مقابر جماعيّة

ناشدت وزارة الصحة في غزة، العالم الذي فشل في توفير الحماية للشعب الفلسطيني بأن يرسل أكفانًا لستر أجساد الشهداء.

وقالت الصحة في تصريح مقتضب، "نناشد العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء أن يبذل جهده وأن يرسل أكفانا لنستر أجساد الشهداء".

وأشارت إلى أنّ الاحتلال قتل أكثر من 1000 شخص من الكوادر الطبية في قطاع غزة، مؤكدةً أنّ المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية إذا استمرت جرائم العدوان في ظل الصمت الدولي.

وأوضحت أن الاحتلال جعل من المستشفيات هدفًا رئيسيًا ضمن خطته لتهجير السكان من شمال القطاع، منوهةً إلى أنّ يفعله الاحتلال في شمالي القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الطبيب في مستشفى كمال عدوان محمد غانم بعد إطلاق النار عليه من طائرة مسيرة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مريض داخل المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بسبب نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والأكسجين بفعل محاصرة قوات الاحتلال المشفى منذ أيام.

ويتعرّض شمال قطاع غزة لحرب إبادة وحصار خانق منذ 19 يومًا، وسط أوضاع معيشية صعبة تتفاقم يوميًا، في ظل منع الاحتلال إدخال الطعام والدواء والمياه لآلاف المواطنين المحاصرين.

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المصدر / فلسطين أون لاين