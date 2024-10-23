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تفاصيل إصابة مراسل قناة كان العبرية خلال العملية البرية جنوب لبنان

23 أكتوبر 2024 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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مراسل قناة كان حاييم جولديتش

أفادت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، بإصابة مراسل قناة كان الإسرائيلية، "حاييم جولديتش" في جنوب لبنان.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إصابة "جولديتش" في جنوب لبنان ضمن خدمته في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال.

ويستدعي جيش الاحتلال معظم أفراد مجتمع الكيان للعمل في قوات الاحتياط، وذلك بما يلزم للاستمرار في عملية الإبادة التي يقوم بها تجاه قطاع غزة ولبنان.

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية تجاه الأراضي اللبنانية من أكتوبر الجاري، ما واجهه حزب الله بعمليات نوعية أسفرت عن المئات من القتلى والجرحى الإسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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