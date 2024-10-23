كان العبرية: سكان شمال قطاع غزة يفشلون مخططات "الجيش"

ألمحت قناة كان العبرية، إلى أن تشبث سكان شمالي قطاع غزة، في منازلهم رغم الحملة العسكرية المستمرة منذ 19 يوما، تفشل مخطط جيش الاحتلال الرامي لتنفيذ ما يعرف بـ"مخطط الجنرالات".

وقالت القناة العبرية، إن نصف سكان شمال قطاع غزة وتحديدا سكان مخيم جباليا للاجئين، ما زالوا متشبثين في منازلهم، ويرفضون الخروج، رغم الحصار والعملية العسكرية.

وأضافت القناة أن من غادر من منطقة شمال قطاع غزة، تحت الضغط والاجبار القسري، اتجه نحو أحياء أخرى في شمال مدينة غزة مثل الشيخ رضوان أو إلى المناطق الساحلية في شمال المدينة، وذلك عكس ما تريد قوات الاحتلال.

ونوهت القناة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة ما زالت تتركز في مركز مخيم جباليا، "كونه المنطقة الأصعب".

معاكس تماما لخطط الجيش

وأكدت أن ما يحصل في شمال قطاع غزة يأتي معاكسًا لما خطط له "الجيش الإسرائيلي" خلال عمليته العسكرية المستمرة في جباليا.

ولا تزال تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الآلاف من الفلسطينيين في منازلهم وتمنع وصول الطعام والمياه والدواء إليهم منذ 19 يوما.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل غرب مخم جباليا وفي مناطق متعددة شمال القطاع.

وبحسب تقدير جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، فإن نحو 200 ألف مواطن لا زالوا في مناطق الشمال رغم ما يتعرضون له من استهداف وتدمير.

المصدر / فلسطين أون لاين