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"أونروا": يجب السماح لطواقمنا بالوصول إلى شمال قطاع غزة

23 أكتوبر 2024 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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"أونروا": يجب السماح لطواقمنا بالوصول إلى شمال قطاع غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنه يجب السماح لنا وللمنظمات الإنسانية بالوصول والدخول إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف لازاريني في بيان على منصة (إكس) أن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة رهيبة، مشيرا إلى أن الجثث ملقاة على جوانب الطرق أو مدفونة تحت الأنقاض.

وأوضح أن "الناس في شمال غزة ينتظرون الموت وحسب، يشعرون بالنبذ وفقدان الأمل والوحدة".

ويواصل جيش الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم التّاسع عشر الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل.

ومنذ 383 على التّوالي تشن (إسرائيل) حرب إبادة جماعيّة في غزّة، مرتكبًا كافة أشكال المجازر والمذابح ضدّ شعبنا ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #شمال القطاع #الانوروا

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