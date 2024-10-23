طقس فلسطين: تفاصيل الحالة الجوّيّة حتى نهاية الأسبوع الحالي

يشهد طقس فلسطين حاليًا جفافًا شديدًا يزيد من خطر اندلاع الحرائق، خاصة مع هبوب الرياح القوية حتى نهاية هذا الأسبوع.

تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة من الثلاثاء حتى الجمعة من هذا الشهر، على النحو التالي:

الثلاثاء 22 أكتوبر: تشهد فلسطين انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية. يسود طقس صافٍ وجاف خلال النهار، بينما يميل إلى البرودة ليلاً. تنشط الرياح الشرقية بشكل ملحوظ.

الأربعاء 23 أكتوبر: يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، مع توقعات بأمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية. الرياح الشرقية تبقى نشطة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

الخميس 24 أكتوبر 2024: يستمر الطقس جافًا ومعتدلًا خلال ساعات الذروة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً. تتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل بحوالي 4 درجات من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. تنشط الرياح بين الحين والآخر.

الجمعة 25 أكتوبر 2024: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تظل أقل من المعدل. يتوقع أن يكون الطقس معتدلًا خلال النهار وباردًا نسبيًا في باقي الأوقات.

نصائح هامة:

- ارتدوا ملابس دافئة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

- احموا أنفسكم من الرياح الباردة.

- تجنّبوا الأماكن المكشوفة.