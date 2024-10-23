شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي على سيارة للأونروا

أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين ووقوع مصابين بقصف إسرائيلي على سيارة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شارع صلاح الدين جنوب مدينة دير البلح.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استباحت دولة الاحتلال المقار والمؤسسات الدولية التابعة للأونروا، وكذلك العاملين فيها، إذ سجلت الوكالة استشهاد أكثر من 220 موظفا على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ولليوم 338 على التوالي، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حربا برعاية أمريكية على قطاع غزة، مرتكبة خلالها كافة أشكال المجازر والمذابح ضدّ شعبنا ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,718 شهيدًا و100,282 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين