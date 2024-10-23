"تخلّلها مواجهات".. اعتداءات واعتقالات في الضّفة ومستوطنون يقْتحمون "قبر يوسف"

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اقتحامات المستوطنين لمحيط "قبر يوسف" في نابلس.

في الخليل، اندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة حلحول شمال المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدّى لإصابة طفلين.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لطفلين ( 15 عامًا)، في بلدة حلحول، وأنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في قلقيلية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت عددًا من المنازل في حي القرعان وفتشتها وعاثت فيها فسادًا، وحققت ميدانيًا مع عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب محمد قرعان.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هادي درباس، عقب مداهمة منزله في قرية العيساوية شرق القدس المحتلة.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى حسان الأطرش من قرية جلجليا شمال رام الله، بعد مداهمة منزله.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "مقام يوسف" تمهيدا لاقتحامات المستعمرين، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "مقام يوسف"، مشيرة إلى أن العشرات منهم اقتحموا المقام وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات