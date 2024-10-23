"الأحد المُقبل".. مسيرةٌ احتجاجيّة في ولاية أميركية ضدّ جرائم الاحتلال بغزّة

واشنطن/ فلسطين أون لاين

أعلن دعاة السلام للمركز الإسلامي في ولاية ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، عن تنظيم مسيرة احتجاجية، الأحد المقبل 27 أكتوبر/ تشرين أول 2024.

وتأتي المسيرة للتنديد بجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" وحرب الإبادة الممتدة للعام الثاني على التوالي، حسبما وصل موقع "فلسطين أون لاين" من مصدر إعلامي.

وتزامنتْ الاستعدادات لتنظيم المسيرة مع لجوء جيش الاحتلال إلى تصعيد جرائم الإبادة الجماعية لاسيما في محافظة شمال القطاع.

ومن المقرر أن يطالب المحتجين بضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية موقفًا للحد من الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإلا فإن هؤلاء سيتخذون سلسلة اجراءات تصعيدية تشمل مقاطعة الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



