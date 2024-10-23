آخر التّطورات.. حرب الإبادة الجماعيّة تدخل يومها الـ 383 على التّوالي

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 383 على التّوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا كافة أشكال المجازر والمذابح ضدّ شعبنا ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,718 شهيدًا و100,282 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم التّاسع عشر الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل.



في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "حلاوة" بالقرب من دوار حلاوة غرب جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة بمنطقة الكرامة والتوام في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على منطقة جباليا النزلة، ومناطق شمال بيت لاهيا.

وارتقى والد الأسير يوسف المبحوح، الحاج حمدان المدهون وزوجته في قصف الاحتلال على مخيم جباليا ليلتحقا بحفيدتهم الشهيدة الطفلة رانية التي ارتقت خلال الأشهر الأولى للحرب.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة قرب مسجد الخالدي في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال عمال كانوا يصلحون آباراً للمياه شرق حي التفاح في بلدية غزة.

وقال الدفاع المدني، إنّ طواقمه تمكنت من انتشال شهيدين و 3 إصابات من تحت أنقاض بناية مسعود التي تعرضت لقصف "إسرائيلي" في مشروع بيت لاهيا، مشيرًا إلى أنهم اضطروا للانسحاب من المكان جراء إطلاق جنود الاحتلال النار صوبها.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهداء وأُصيب آخرون في استهداف طيران الاحتلال سيارة مدنية قرب مفترق أبو هولي في دير البلح.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين