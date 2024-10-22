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الأرصاد الجوية تطلق تحذيرًا عاجلَا للنازحين: رياح قوية قادمة وجفاف يهددان الخيام

22 أكتوبر 2024 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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الأرصاد الجوية تطلقًا تحذيرًا عاجلَا للنازحين: رياح قوية قادمة وجفاف يهددان الخيام
غزة/ فلسطين أون لاين

أصدرت الأرصاد الجوية الفلسطينية تحذيرات مهمًا للنازحين الذين يقيمون في الخيام، حيث ستشهد المنطقة رياحًا قوية وجفافًا قد يشكلان تهديدًا مباشرًا لسلامتهم.

الرياح العاتية تهدد استقرار الخيام:

وتتوقع الأرصاد هبات رياح شرقية وشمالية قوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، مما قد يؤدي إلى تطاير أو انهيار الخيام. لذا، تدعو الأرصاد جميع النازحين إلى:

* تثبيت الخيام جيدًا: يجب على العائلات التأكد من تثبيت الخيام بشكل آمن باستخدام الحبال والأوتاد لمنعها من التحرك.

* إبعاد المواد القابلة للاشتعال: يجب إبعاد أي مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب والأوراق عن الخيام لتجنب اندلاع الحرائق.

الجفاف يزيد خطر الحرائق:

يشهد الطقس حاليًا جفافًا شديدًا يزيد من خطر اندلاع الحرائق، خاصة مع هبوب الرياح القوية. لذلك، يجب على الجميع التقيد بالإرشادات التالية:

* تجنب إشعال النيران: يجب تجنب إشعال النيران في العراء، سواء للطبخ أو لأي سبب آخر.

* التبليغ الفوري عن أي حريق: في حال ملاحظة أي حريق، يجب إبلاغ الجهات المختصة فورًا.

نصائح إضافية للسلامة:

* متابعة نشرات الطقس: يجب على النازحين متابعة نشرات الطقس بانتظام للحصول على آخر التحديثات.

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