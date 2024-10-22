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مع نجاح الصاروخ في الوصول لهدفه..

سريع: نفذنا عمليةً نوعيةً ضد "قاعدة عسكريَّة "إسرائيلية" شرقي يافا

22 أكتوبر 2024 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الثلاثاء، تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفت قاعدةً عسكريةً إسرائيليةً، شرقي يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي، من نوع "فلسطين 2".

وأكد سريع نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه، متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية.

كذلك، أضاف سريع أنّ هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدّس"، إسناداً لملحمة "طوفان الأقصى" التي تخوضها المقاومة الفلسطينية، وانتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسناداً لمقاومتيهما.

وجدّد تأكيد استمرار القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ العمليات العسكرية ضدّ الاحتلال، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، استهداف سلاح الجو المسيّر فيها سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي، بعدد من الطائرات المسيّرة، في عملية حقّقت أهدافها، وذلك بعد انتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

#اليمن #صناء

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