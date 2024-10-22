وسم (#حصار_السفارات) عبر مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ...حملة رقميَّة تتَّسع

غزة/ صفاء سعيد:

تداول وسم "حصار السفارات" بشكل واسع من قبل المستخدمين الذين يتفاعلون مع الدعوات لمحاصرة السفارات الإسرائيلية بعد التصعيد في غزة في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية دعوات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لمحاصرة السفارات الإسرائيلية حول العالم.

وتأتي دعوة الحركة بعد مجزرة بيت لاهيا في أكتوبر 2024 التي خلفت العديد من الضحايا، وكرد فعل على تصعيد الهجمات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة خاصة في منطقة جباليا وبيت لاهيا.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، ‏أنه "لو حوصرت سفارات إسرائيل ومصالحها حول العالم ‏بحراك مستمر ومفتوح قبل عام، لما تجرأت على ارتكاب ‏مجزرة بيت لاهيا".‏

وشدد في بيان قبل عدة أيام، على أن الحركة "لن تمل من دعوة ‏أبناء الأمة العربية إلى تصعيد حراكهم ضد الإسرائيليين ‏وحلفائهم في الحرب"، معتبرًا أن "تل أبيب لا تفهم لغة الحوار، وتتصرف ‏ككائن متوحش لا يتوقف إلا بالإيلام"، وختم بيانه بوسم #حصار_السفارات. ‏

الكاتب الصحفي سعيد زياد كتب تغريدة على حسابه على موقع X:" إعلام العدو: إذا لم ينزح الفلسطينيون من جباليا نحو الجنوب، فسيتم تعريف العملية الجارية على أنها غير ناجعة عملياتيا. ثبتوا الناس وأفشلوا العدو وحاصروا السفارات ولا تتركنوا اخوانكم يقتلون #حصار_السفارات.

إعلام العدو:



إذا لم ينزح الفلسطينيون من جباليا نحو الجنوب، فسيتم تعريف العملية الجارية على أنها غير ناجعة عملياتيا.



ثبتوا الناس وأفشلوا العدو وحاصروا السفارات ولا تتركنوا اخوانكم يقتلون #حصار_السفارات #جباليا #جباليا_تباد — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) October 21, 2024

رضا ياسين كتب على حسابه على موقع X:" "أمريكي بيدعمصهيون.. والعربي مغمض العيون بايدن يدعم بنيامين .. والعرب لسا نايمين " من محيط السفارة الأمريكية في عمّان الآن #حصار_السفارات.

"أمريكي بيدعم صهيون .. والعربي مغمض العيون

بايدن يدعم بنيامين .. والعرب لسا نايمين "



من محيط السفارة الأمريكية في عمّان الآن #حصار_السفارات pic.twitter.com/kAPyrOFryv — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) October 21, 2024

أبو الليث اليماني كتب:" هل عرفتم لماذا يرتكب نتانياهو المذابح في غزة دون أن يبالي ؟ لأن هناك شعبا في السعودية يرقص ولأن هناك شعبا في مصر يرقص فلماذا لا يفعل ..؟غزة ليس لك إلا الله، وكفى بالله هاديا ونصيرا الصورة من حفل تامر حسني في الاسكندرية أمس".

هل عرفتم لماذا يرتكب

نتانياهو المذابح في غزة دون أن يبالي ؟

لأن هناك شعبا في السعودية يرقص

ولأن هناك شعبا في مصر يرقص

فلماذا لا يفعل ..؟



غزة ليس لك إلا الله ..

وكفى بالله هاديا ونصيرا



الصورة من حفل تامر حسني في الاسكندرية أمس #حصار_السفارات #يحيى_السنوار #قاطعوا_MBC pic.twitter.com/exADfgti4g — ابو الليث اليماني 🇾🇪 بديل. (@uabGGgDyRxiaeHT) October 20, 2024

سلطانة مريم كتبت منشور على صفحتها على الفيس بوك:" كلام مهم ،، لازم نفهم، ليه لازم تنتصر جباليا، ليه لازم لا نسمح أبدا بكسر جباليا، ليه بنقول الآن لازم #حصار_السفارات (https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R). (https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R)

"إذا خذلنا سكان جباليا، فلا نتوقع منهم الصمود أكثر من هذا، إذا استسلم سكان جباليا، فسيتكرر الأمر في كل مدن ومخيمات شمال غزة، سيتم تحويل الشمال لقاعدة عسكرية ومحوها تماماً، ستتحول إلى أرض محروقة وخلال وقت قصير سيبدأ فيها مشاريع الاستيطان".

صفحة تحمل اسم وصل صوتك على موقع X كتبت:" اللىشوفناه سنة ٤٨ بنشوفه دلوقتى قدام عنينا بث مباشر ياجماعة انا ببرأ نفسي أمام الله ومستعد لعمل أي شيء لازم لحظة استفاقة لله وثبات وتوكل علية السفارة موجودة في القاهرة وفي اسكندرية لو مليون شخص مخلصين من ١٠٠ مليون نزلوا هيخلصوا الموضوع".

اللى شوفناه سنة ٤٨ بنشوفه دلوقتى قدام عنينا بث مباشر

ياجماعة انا ببرأ نفسي أمام الله ومستعد لعمل اى شئ لازم لحظة استفاقة لله وثبات وتوكل علية

السفاره موجوده في القاهره وفي اسكندرية

لو مليون شخص مخلصين من ١٠٠ مليون نزلوا هيخلصوا الموضوع #وصل_صوتك #حصار_السفارات… pic.twitter.com/nbOORUjJ2W — 📢حملة وصل صوتك📢 (@Wasal_Sotak2) October 21, 2024

أمل سبتي كتب تغريدة على موقع X :" بينما يقف رجال حزب الله في #جنوب_لبنان.