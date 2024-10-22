حماس تدعو المجتمع الدّولي للتحرُّك الفوري ووقف جريمة التهجير القسري شمال قطاع غزّة

دعتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس المنظومة الدولية التحرُّك الفوري لوقف جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي والمذابح التي ينفّذها جيش الاحتلال شمال قطاع غزة.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "جيش الاحتلال الفاشي يواصل محاولاته لتنفيذ مخططه الإجرامي المعروف بـ (خطة الجنرالات) في شمال قطاع غزة، ويحاصر المدارس والمستشفيات ويرتكب المجازر بحق المواطنين العزل والنازحين، وينفّذ أبشع عملية تهجير قسري على الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وأكدت أنّ ما تشهده جباليا ومخيمها ومشروع بيت لاهيا وعموم محافظة شمال غزة من مجازر يومية وتدمير شامل، وعمليات تهجير قسري وتطهير عرقي، واستهداف وحشي للمدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات، بمن فيها من نازحين ومرضى وجرحى؛ هو انتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع والأعراف.

وأوضحت أن تلك الجرائم لم تكن لِتُمَرَّر لولا حالة الصمت والتخاذل التي تعتري المنظومة الدولية، والسلوك المتواطئ للإدارة الأمريكية مع جرائم العدو الصهيوني.

ووجّهت حماس دعوتها لشعوبنا العربية والإسلامية، ولجميع الأحرار حول العالم بضرورة التحرك وتشكيل أكبر ضغط على الكيان الصهيوني الفاشي وداعميه من الدول الغربية، وخصوصاً الإدارة الأمريكية، والعمل لوقف جريمة العصر التي ترتكب في قطاع غزة، وإفشال مخططات الاحتلال الفاشية الرامية لتهجير شعبنا وتصفية قضيتنا الوطنية.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثّامن عشر على التوالي حصاره المطبق على مخيم جباليا، وسط ارتكاب مجازر مروعة ضدّ المواطنين، وبالتزامن مع قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل المكتظة بالسّكان، بالإضافة إلى حصار المستشفيات ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطّبية، والضّغط على الطواقم الطبية والنّازحين للخروج القسّري وترك أماكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين