"50 قتيلًا منذ مطلع أكتوبر".. الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك غزّة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي في معارك قطاع غزة، وإصابة آخر في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل الجندي "يشاي مان" من سكان مستوطنة "متسبيه يريحو" في حادث سير عملياتي في قطاع غزة.

كما أعلن إصابة جندي من الكتيبة 9203 "لواء الكسندروني" بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

ووفقًا لإحصائية موقع عكا للشؤون الإسرائيلية، فقد اعترف الاحتلال بوقوع 50 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم (وفق الإعلانات الرسمية) منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.

- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

- 12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة.

- 14 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.

- 15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.

- 17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا.

- 19 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 19 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان.

- 20 أكتوبر: مقتل قائد اللواء 401 المدرع في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 22 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في حادث سير عملياتي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات