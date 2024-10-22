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الصّحة بغزّة: 115 شهيدًا و487 إصابةً خلال الـ48 ساعة الماضية

22 أكتوبر 2024 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصْدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 382 على التّوالي.

وقالت وزاؤة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيدًا و487 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,718 شهيدًا و100,282 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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