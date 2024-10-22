حزبُ الله يكشفُ تفاصيلَ الاشْتباك مع قوّة "إسرائيلية" حاولت التّسلّل إلى بلدة الطيبة

قال حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنّ مجاهدي المقاومة الإسلامية اشتبكوا مساء أمس الإثنين مع قوة حاولت التسلل باتجاه أطراف بلدة الطيبة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.

وفي تفاصيل الحدث، أوضح حزب الله أنّ العدو استقدمَ مدرعات لمساندة القوة المشتبكة فتصدى لها مجاهدو المقاومة مجددًا وأجبروها على التراجع.

وأوضح أنّ المجاهدين قاموا بقصف القوة المتراجعة في منطقة التجمع بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

ومنذ مساء الأحد، أعلن الحزب تنفيذ أكثر من 38 عملية قصف صاروخية وإطلاق مسيرات انقضاضية نحو شمال ووسط فلسطين المحتلة، عدا عن عمليات التصدي لمحاول التسلل.

وقال الحزب إن عملياته تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وصباح اليوم، قال حزب الله في بلاغ عسكري " بنداء لبيك يا نصر الله.. قصفنا عند الساعة 07:50 صباح اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".

وقال حزب الله في بلاغ عسكري منفصل "ضمن سلسلة عمليات خيبر.. قصفنا صباح اليوم قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية".

وأعلن "في إطار سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء لبيك يا نصر الله.. قصفنا صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

المصدر / فلسطين أون لاين