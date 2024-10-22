“نعلمُ أنّكم من العاملين” موظّفو ميناء حيفا يتلقّون رسائل نصيّة "قبْل استهدافه".. ما القصّة؟

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن عشرات العمال الذين يعملون في ميناء حيفا تلقوا رسائل تفيد باختراق نظام الميناء وتطالبهم بمغادرة المكان "الذي سيكون هدفًا لهجوم صاروخي".

وقالت الصحيفة إن مئات من عمال الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم تفيد باختراق نظام الميناء.

وجاء في الرسالة “اخترقنا ميناء حيفا، ونعلم أنكم من العاملين هناك، نمنحكم وقتًا قصيرًا لمغادرة الميناء، الميناء سيكون أحد أهداف صواريخنا”.

وقالت إدارة ميناء حيفا في بيان “تلقى عدد من موظفي الميناء رسائل نصية تتضمن حربًا نفسية”.

وأضافت “لم يلحق أي ضرر بالعمل الحالي للميناء، وهو يعمل كالمعتاد ووفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية وقوات الأمن والهيئة الوطنية للأمن السيبراني".

ومن جانبه، نقل موقع "سروغيم" العبري عن مصادر أمنية "إسرائيلية" لم يسمها ادعاءها أن "مجموعة قرصنة موالية لإيران تقف وراء الرسائل النصية القصيرة".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت جماعة أنصار الله، أكثر من مرة، استهداف سفن في ميناء حيفا بعدد من المسيَّرات.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت هيئة البث العبؤية أن قذيفة سقطت في مياه البحر قرب ميناء حيفا، وأصيبت سيارة في المدينة بشظايا صاروخ اعتراضي، في محاولة لإسقاط 4 طائرات مسيَّرة اخترقت مجالها البحري من الأجواء اللبنانية.

المصدر / وكالات