"لأول مرة منذ تأسيسه" الاحتلال يلجأ لإصلاح الدّبابات والآليات المُتضرّرة بشركات خاصّة.. ما السّبب؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن جيش الاحتلال اتّخذ خطوةً لإصلاح الدبابات والآليات المتضررة لدى شركات خاصة.

وقالت يديعوت أحرنوت، إنه لأول مرة منذ تأسيسه، سيلجأ جيش الاحتلال لإصلاح الدبابات والآليات المتضررة لدى شركات خاصة.

وأشارت إلى أنه كان يتم إصلاح هذه الآليات بمركز الصيانة الخاص بالجيش، ولكن الجيش استعان بشركات خاصة بسبب الأعداد الكبيرة من الدبابات والآليات المتضررة إثر استهداف المقاومة لها في غزة ولبنان.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الجيش أعلن لأول مرة نقصًا في عدد الدبابات بسبب الاستهدافات الكثيرة، في إشارة إلى استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن العدد الحالي من الدبابات لدى الجيش لا يلبي احتياجات المجهود الحربي.

وأضافت يديعوت أحرونوت أنه بسبب النقص في عدد الدبابات ونقص المدربين بسبب إصابتهم أو مقتلهم في الحرب، فقد أجّل الجيش تجربة لدمج المجندات في تشكيل المدرعات.

ومن جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن الجيش أعلن عن نقص في عدد الدبابات بسبب الاستهدافات الكثيرة، في إشارة إلى استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن العدد الحالي من الدبابات لدى الجيش "الإسرائيلي" لا يلبي احتياجات المجهود الحربي.

وتتعرض الدبابات والآليات "الإسرائيلية" بشكل يومي لهجمات المقاومة الفلسطينية في مختلف محاور القتال بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين